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CHP korona virüsten bir kayıp daha verdi

CHP Kadıköy İlçe Kadın Kolu Yöneticisi Ayşe Kaya, korona virüsten hayatını kaybetti

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Ayşe Kaya’nın hayatını kaybetmesi ile ilgili olarak CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı sosyal medyadan açıklama yaparak, "Kadıköy İlçe Kadın Kolu Yöneticimiz Ayşe Kaya'yı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Tüm örgütümüzün başı sağolsun" denildi.
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