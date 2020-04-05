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Maskesiz market alışverişinde kavga

Esenyurt’ta bir markette maske takmadan alışveriş yapmak isteyen bir vatandaş ile kendisini uyaran çift arasında kavga çıktı. Israrlara rağmen önlem almayan vatandaşın kendisini uyaranların üzerine yürüdüğü anlar kameralara yansıdı

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Olay, saat 14.00 sıralarında Esenyurt’ta bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle birlikte alışveriş yapmaya gelen Murat Yıldırım kasaya gidip ödeme yapacağı sırada maske takmadan içeride alışveriş yapan bir kişiye uyarıda bulundu. Yapılan uyarıları dinlemeyen şahıs alışverişine devam etti. Bu sırada maskesiz vatandaş ile Yıldırım arasında sözlü tartışma meydana geldi. Mağazada bulunan vatandaşların da sağlığını tehlikeye atan şahıs, “Maskem yok devlet dağıtsın” dedi. Bu sırada Murat Yıldırım'ın polis ekiplerini aradığını gören şahıs sinirlenerek adamın üzerine yürüdü. Market çalışanları kavgayı araya girerek önlemeye çalıştı. Polis ekiplerinin geleceğini öğrenen şahıs olay yerinden uzaklaştı. Çift, şahıstan şikayetçi olmadı.

MASKESİZ ALIŞVERİŞ YAPMASIN DİYE UYARIDA BULUNDUM

İnsan sağlığını tehlikeye attığı için şahsa uyarıda bulunduğunu söyleyen Yıldırım, ancak şahsın kendisini tehdit ettiğini belirterek, ayrıca Cumhurbaşkanına ve devlete yönelik ifadelerde bulunduğunu öne sürdü.
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