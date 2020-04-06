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Bunu da yaptılar korona virüse muska...

Güngören'de kendisini imam olarak tanıtan Fikret G., korona virüs, hastalık tedavisi, ayrılan çiftleri barıştırma, büyü bozma ve kısmet açma bahanesiyle dolandırdığı gerekçesi ile gözaltına alındı

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Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fikret G. (61) adlı kişinin, ilçede irtibata geçtiği kişilerin dini duygularını kullanarak, muska yazdığını tespit etti. Sözde ‘hoca’nın, güvenini kazandığı kişileri para karşılığında hastalık tedavisi, ayrılan çiftleri barıştırma, büyü bozma ve kısmet açma gibi bahanelerle dolandırdığını belirleyen emniyet ekipleri, hemen harekete geçti. Sahte imamın son günlerde dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı da muska yazdığı belirtildi.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Sözde ‘hoca’ ile müşteri kılığında irtibata geçen polis, 4 Nisan Cumartesi günü için randevu istedi. Polisi ‘müşteri sanan sahte ‘hoca’, arayan emniyet ekiplerine saat 15.00’e randevu verdi. Belirlenen randevuya giden polis, daha önce seri numarası alınmış 200 TL parayı anlaştıkları şekilde Fikret G.’ye teslim edildi. Parayı verdikten sonra sahte hoca polis ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan Fikret G., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polisteki işlemlerinin dün adliyeye sevk edilen Fikret G., hakkında Türk Ceza Kanununun “Dini İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık” başlıklı 158. Maddesi ve 1219 Sayılı “Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasında Dair Kanun” suçlarından işlem yapıldı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Yorumlar

(1)
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Hakan - Yıllardır memleketi bu ve bu zihniyete hizmet edenler batırdı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Nisan 11:37

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