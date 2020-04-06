Polis, uyuşturucu satışı yapan şahsı kıskıvrak yakaladı

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu madde satışı yaptıkları öğrenilen Ö.K.ve H.T isimli şahısların kullandıkları tespit edilen 06 BUD 924 plakalı aracı takibe aldı. Şahıslar, araç ile Mehmet Akif Mahallesi Petrolyolu Caddesi üzerinde bulunan H.T.’nin yakınlarının evinin bahçesine girip kısa sürede araca geri döndüler. Polis, şahısları yakalamak için aracı kovalamaya başladı. Yaşanan kovalamacada şahıslar ara sokakta izlerini kaybettirseler de kısa sürede yakalandılAR.

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Araçta bulunan Ö.K, U.E ve F.İ isimli şahıslar yakalanırken, Ö.K isimli şahıstan 2 parça alüminyum folyoya sarılı 2.0 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. H.T isimli şahsın ise araçta olmadığı anlaşıldı. Yakalanan şahıslar polis merkezine götürüldü. H.T isimli şahsın ikametinin bahçesi kontrol edildiğinde 152 adet extacy Hap ve 8 parça 9.9 gram kubar esrar maddesi ele geçildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ö.K.isimli şahsın; Çayırova’da ve Tuzla’da iki işyerinde yaşanan hırsızlık olaylarının faillerinden olduğu tespit edildi. Ö.K.isimli şahıs ele geçirilen maddelerle birlikte Çocuk Büro Amirliğine teslim edilirken, H.T isimli şahsı arama çalışmaları sürüyor.