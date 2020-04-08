Korona virüsü yenen hastayı sağlık görevlileri alkışlarla uğurladı
Derince'de özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı hastanede korona virüsü yenerek taburcu olan hastayı, sağlık görevlileri alkışlayarak uğurladı
Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Deniz Haseki’nin çalıştığı hastanede yapılan korona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Haseki hastanede tedavi altına alındı.
TEŞEKKÜR ETTİ
Yapılan tedavi sürecinin ardından korona virüsü yenen Haseki taburcu edildi. Hastanede görevli sağlık çalışanları, Haseki’yi mutlu anında yalnız bırakmadı.Haseki’nin kaldığı odanın önünde toplanan sağlık çalışanları Haseki’yi alkışlayarak uğurladı. Haseki ise sağlık çalışanlarına teşekkür ederek ve el sallayarak hastaneden ayrıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz