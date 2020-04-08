Büyükşehir'den 105 bin kolilik gıda yardımı

Kocaeli’de korona virüs salgını sebebiyle geçimini sağlayamayan vatandaşlara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan gıda ve hijyen malzemelerinin yer aldığı yardım paketleri dağıtılmaya başlandı. Virüsün Türkiye’de yayılmaya başlaması sonrasında ilk etapta 50 bin, toplamda ise 105 bin paket yardım kolisi hazırlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, internet üzerinden aldıkları yardım talepleri doğrultusunda ihtiyaçlı hale gelen vatandaşların ve esnafların evlerine yardım kolilerini ulaştırıyor. İzmit’te bir depoda toplanan kolileri yüklenen belediye ekipleri, kapı kapı gezerek virüs salgını nedeniyle evde kalmak zorunda oldukları için ihtiyaçlı hale gelen 42 bin eve yardımları ulaştırdı. Yardımlar kapsamında 15 bin adet de hijyen paketi ihtiyacı olan vatandaşlara ulaştırıldı.

"İKİNCİ ETAP ALIMLARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, korona virüsün Türkiye’de ilk görüldüğü günden sonra yardım için kolilerin hazırlanmaya başladığını belirterek, “Gıda kolileri alındı ve depolandı. İhtiyaç sahibi insanlarımızın taleplerini topladık. İnsanları buraya getirmeden, internet üzerinden, hiçbir belge istemeden talepleri aldık. Son aldığımız rakamlara göre 42 bin tane talep oldu ve dünden itibaren de bu talepleri etap etap dağıtmaya başladık. Talepten de gördük ki 50 bin gıda kolisi yetmeyecek, tekrar ikinci etap alımlarımız devam ediyor” dedi.

"DARA DÜŞEN HERKESE YARDIM EDİLİYOR"

Yardımların tüm ihtiyaç sahiplerine yapıldığını belirten Gündoğdu, “Sadece 65 yaş üstü insanlarımızı kapsamıyor bu yardım. Sayın Başkanımız Tahir Büyükakın’ın ‘Aç açıkta kimse kalmayacak’ talimatı oldu. İhtiyaç sahibi olmasa da dara düşmüş, geliri azalmış, bazı esnafların faaliyetleri sona erdirildi, esnaf odaları ile görüşüyoruz, onların da nasıl yardımına koşabiliriz diye planlama yapıyoruz. Sadece 65 yaş üstü değil, Kocaeli’de yaşayan tüm vatandaşlarımızın eğer dara düşmüşse, ihtiyacı varsa bizimle bağlantı kurmaları yeterli. Biz onlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Yardımlar kapsamında 1 Nisan Çarşamba gününden itibaren korona virüs tedbirleri doğrultusunda Büyükşehirin resmi internet sitesi üzerinden vatandaşların talepleri alındı. Taleplerin ardından Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri talepleri değerlendirdi. Taleplerde yardıma muhtaç olduğu görülen ailelere gıda ve hijyen paketi yardımında bulunuldu. Araçlar Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi sosyal hizmetler gıda deposundan yüklendi. Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince başvuruları değerlendirilen 65 yaş üstü ile dar gelirli ailelere yardımlar belediye ekiplerince kapı kapı gezilerek ulaştırıldı. Yardımları alan vatandaşlar, zor zamanda yardımlarına koşan belediye ekiplerine teşekkür ettiler.