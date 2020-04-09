Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
- Bugün 19:35 TSİ

Çıkan yangın 5 kişilik aileyi evinden etti

Gebze'de 5 kişilik ailenin yaşadığı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Büyütmek için resme tıklayın

Yangın, Gebze'nin Kirazpınar Mahallesi Şehit Ali Gaffar Okan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bilal Sezer ve 4 çocuğunun yaşadığı evde henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler yaklaşık 1 buçuk saatte kontrol altına alınarak söndürülebildi. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, Sezer ailesinin yaşadığı ev kullanılmaz hale geldi.Polis ekipleri yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Çıkan yangın 5 kişilik aileyi evinden etti mask
Çıkan yangın 5 kişilik aileyi evinden etti
"Türkiye'ye 2 yıl yetecek stok var" mask
"Türkiye'ye 2 yıl yetecek stok var"
Büyükşehir'den 105 bin kolilik gıda yardımı mask
Büyükşehir'den 105 bin kolilik gıda yardımı
Korona virüsü yenen hastayı sağlık görevlileri alkışlarla uğurladı mask
Korona virüsü yenen hastayı sağlık görevlileri alkışlarla uğurladı
Kandıra Ceza İnfaz Kurumunda virüs tedbirleri görüntülendi mask
Kandıra Ceza İnfaz Kurumunda virüs tedbirleri görüntülendi
6 yaşındaki çocuk kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını bağışladı mask
6 yaşındaki çocuk kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını bağışladı

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL
403 Erisim Engellendi

Error 403 Erisim Engellendi

Erisim Engellendi

Guru Meditation:

XID: 6848194

Varnish cache server