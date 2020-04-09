Çıkan yangın 5 kişilik aileyi evinden etti
Gebze'de 5 kişilik ailenin yaşadığı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
Yangın, Gebze'nin Kirazpınar Mahallesi Şehit Ali Gaffar Okan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bilal Sezer ve 4 çocuğunun yaşadığı evde henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler yaklaşık 1 buçuk saatte kontrol altına alınarak söndürülebildi. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, Sezer ailesinin yaşadığı ev kullanılmaz hale geldi.Polis ekipleri yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz