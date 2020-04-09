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- Dün 23:21 TSİ

Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren kadın yakalandı

Girdiği iki binada elindeki poşette bulunan sıvıyı asansörler, ziller ve merdiven ve kapı girişlerine süren kadın, polis ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yakalandı

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Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Gün Sazak Caddesi'nde dün yüzünde maske bulunan bir kadın elinde siyah poşetle girdiği Hazal Apartmanı ve Osmanlı Apartmanı'nda asansörler, kapı zilleri ve merdiven başlarına bir sıvı sürerek uzaklaştı. Kadın ayrıca elinde bulunan pet şişedeki sıvıyı kapı girişlerine döktü. Sıvıyı fark eden bina görevlileri güvenlik kamera kayıtlarını incelediklerinde şaşırarak, hemen polise haber verdi. İhbarı alan polis ekipleri iki apartmanda inceleme yaptı ve alınan numuneler laboratuvara götürüldü.


KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın bildirilmesinin ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan incelemelerin ardından kimliğini belirlediği kadını düzenledikleri operasyonla yakaladı. Kadının psikolojik sorunları olduğu iddia edilirken, ifadesinde ise apartmanlara sürdüğü sıvıyı evde yaptığını ve korona virüs ile bir ilgisinin olmadığını söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan kadına 'mala zarar vermek' suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.
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