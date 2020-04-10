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Derince Hayme Ana Anaokulu polis haftasını unutmadı

Hem Türk Polis Teşkilatı’nın 175. kuruluş yıldönümü hem de 6-12 Nisan Polis Haftası nedeniyle Derince Hayme Ana Anaokulu öğrencileri çektikleri videoyla polis haftasını kutlarken aynı zamanda ‘Evde kal Türkiye’ çağrısında bulundu.

Türk Polis Teşkilatı’nın 175. kuruluş yıldönümü ve 6-12 Nisan Polis Haftası olması nedeniyle Derince Hayme Ana Anaokulu öğrencileri anlamlı bir etkinlik yaparak hem polislerin haftasını kutladı hem de ‘Evde kal’ çağrısında bulundu.

“EVDE KAL TÜRKİYE”

Yapılan videoda öğrenciler “Herkesin polisi kendi vicdanıdır. Fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır”, “Polislerimizin ve kendi güvenliğiniz için evde kal Türkiye” ifadelerinde bulunurken videoda polis çocukları da video da yer aldı. Bir polis çocuğu, “İlk başta babam olmak üzere polis amcaların polis günü kutlu olsun. Evde kal Türkiye” şeklinde konuşurken başka bir polis çocuğu ise, “Başta annem ile babam olmak üzere tüm polis ablalarımız ve abilerimizin günü kutlu olsun” dedi.

“BEN BİR GÜN POLİS OLACAĞIM”

Videoda sık sık ‘Evde kal Türkiye’ çağrısında bulunuldu. Bir öğrenci, “Polis amcalarımızı ve polis ablalarımızı üzmemek için evde kalıyoruz” ifadelerinde bulunurken, bir çocuk ise, “Polis haftaları kutlu olsun. Polis abi ve ablalarımı çok seviyorum. Ben de bir gün polis olacağım” dedi.

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