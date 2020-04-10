Vatandaş fırın ve marketlere akın etti!
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulanması kararlaştıran sokağa çıkma yasağını duyanlar, Kocaeli kent genelinde bulunan büfe, fırın ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.
İçişleri Bakanlığı tarafından bu geceden itibaren, 12 Nisan saat 00.00’a kadar 30 Büyükşehir ve Zonguldak’ta, il sınırları içerisinde getirilen sokağa çıkma yasağını duyanlar, Kocaeli kent genelinde bulunan büfe, fırın ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturdu. Hafta sonu boyunca evde yiyecek ihtiyacını karşılamak isteyenler fırınlara akın edince, bazı fırınlar gelen talebi yetiştirme konusunda zorluk yaşadı. Polis ekipleri, kent genelinde alışveriş yapmak isteyen kişilere sosyal mesafeye uyma konusunda uyarılarda bulundu.
(Mehmet Ali Paşa)
(Trafik yoğunluğu oluştu)
(Vatandaş akaryakıt istasyonlarına akın etti)
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Yorumlar
(7 )
erol demirbek - sanki halkı toplanmaya mecbur etmek gibi bir şey .
Tekin 41 - KARI KUREKLE TEMIZLERKEN UZERIMIZE CIG DUSURDUNUZ.2 SAATTE 15 GUNLUK VIRUS YAYILMISTIR.BU VATANDASA ETTIGINIZ EZIYETLER COLUK COCUGUNUZDAN CIKSIN.
Hasan - bir yanlış bütün dogruyu götürdü
Vcater - fırınlar açık yarın ve pazar içişleri bakanlığı genelge yayınladı
Cafer Güneş - Fırınlar açık olsa ne olur. Evine yakın fırın varsa gidip alırsın,yoksa fırın araçlarının mahallene gelip ekmeği satmasını bekleyeceksin.
Zeynep - Bu ne panik ya sanki 1 ay yasak ilan edildi insan alt tarafı 2 gün ne olsa yer ne olacak yani çok abartmışlar demek gerçekten 1 ay yasak dense dükkanlarda yiyecek birşey bırakmayacak insanlar demek
Cafer Güneş - Bu keşmekeşin sorumlusu bu kararı aniden alıp halkı gelayena getirenlerdir. Gündüz açıklama yapsalardı vatandaş ihtiyacını alır böyle izdiham olmazdı. 1 aylık özverili çalışmanın içine ettiler.
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