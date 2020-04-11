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Doğal gaz aracını polis sanıp kaçtılar!
Dilovası'nda 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal eden bir grup genç, doğal gaz dağıtım firmasının aracını polis aracına benzeterek kaçmaya başladı. Sosyal medyada paylaşılan o anlar ilgiyle izlendi.
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Dilovası Diliskelesi Mahallesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 20 yaş altındaki kişilerin sokağa çıkma yasağını ihlal eden bir grup genç, mahalle aralarında gezinmeye başladı. Bu sırada sokağa giren doğal gaz dağıtım firmasına ait araç, üzerinde bulunan mavi çizgiler ve siren sisteminden dolayı polis aracına benzeten gençler, ceza yememek için kaçtı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz