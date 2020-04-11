80'lik Nazmiye teyze şivesiyle izleyen herkesi güldürdü
Bartın merkeze bağlı Ulugeçit köyünde yaşayan 80 yaşındaki Nazmiye Dalkıran’ın korona virüs salgınının sona ermesinin ardından yapacaklarını anlattığı video sosyal medyada yoğun ilgi gördü
Korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağının getirilmesinin ardından evde durmaktan sıkılan 80 yaşındaki Nazmiye Dalkıran’ın çekilen videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü.
İZLEYEN HERKESİ GÜLDÜRDÜ
Dalkıran, bahçede otururken oğlu tarafından çekilen ve sosyal medyada hızla yayılan videosunda eline aldığı sopasını yere vurarak, “Vallahi korona bir kalksın, şart olsun akşama kadar pazarlarda gezeceğim. Her tarafı gezeceğim, İstanbul'a da gideceğim, çocuklarımı görmeye gideceğim. Bugünleri bir göreyim, vallahi de gideceğim, billahi de gideceğim” ifadelerini kullandı.Şivesi ile izleyen herkesi güldüren video ile Nazmiye teyze sosyal medyada fenomen biri haline geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz