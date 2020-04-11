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45 gün beklemeyin! dönüştürün...
iYi Parti TBMM Grup Başkan V. Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan sosyal medya hesabından başlaştı. Ve meclis konuşmasında Erdoğan'a ve Vekillere sordu gerek varmı
İşte Türkkan'ın o paylaşımı; Sahra hastaneleri için altyapılarıyla hazır halde Tüyap ve CNR fuar alanları bulunurken 45 gün sonrasına yetişecek hastanelerin kazananı müteahhitler, kaybedeni ise hastalarımız olur.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz