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45 gün beklemeyin! dönüştürün...

iYi Parti TBMM Grup Başkan V. Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan sosyal medya hesabından başlaştı. Ve meclis konuşmasında Erdoğan'a ve Vekillere sordu gerek varmı

İşte Türkkan'ın o paylaşımı; Sahra hastaneleri için altyapılarıyla hazır halde Tüyap ve CNR fuar alanları bulunurken 45 gün sonrasına yetişecek hastanelerin kazananı müteahhitler, kaybedeni ise hastalarımız olur.
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