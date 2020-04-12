Özel,48 saatlik bulaşı 48 dakikada bütün Türkiye’ye yaydık...

Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla meclis konuşmasını yayınladı.İki gün havalar sıcak gidecek diye bir sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Doğru yapılabilseydi çok doğruydu ama o kadar beceriksizce, o kadar acemice, o kadar planlamadan yapıldı ki 48 saatlik bulaşı 48 dakikada bütün Türkiye’ye yaydık. Bütün Türkiye’yi büyük bir kaosa ittik.