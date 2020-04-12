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Özel,48 saatlik bulaşı 48 dakikada bütün Türkiye’ye yaydık...
CHP GRUP BAŞKAN VEKİLİ Özğür Özel, sokağa çıkmayı düzenleyemeyen zihniyet yüzünden dünyaya rezil olduk dedi
Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla meclis konuşmasını yayınladı.İki gün havalar sıcak gidecek diye bir sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Doğru yapılabilseydi çok doğruydu ama o kadar beceriksizce, o kadar acemice, o kadar planlamadan yapıldı ki 48 saatlik bulaşı 48 dakikada bütün Türkiye’ye yaydık. Bütün Türkiye’yi büyük bir kaosa ittik.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz