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Koronayı yendi penguen dansıyla taburcu oldu
Kırklareli’nde korona virüs tedavisi gören bir hasta sağlığına kavuşunca sağlık çalışanlarıyla penguen dansı yaparak taburcu oldu
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde daha önce hastaneye başvuran M.Y. isimli şahsın korona virüs testleri pozitif çıkınca tedavi altına alındı.
PENGUEN DANSIYLA RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU
Lüleburgaz’da özel bir hastanede 5 gün boyunca tedavi gören M.Y.’nin test sonuçları negatife dönüştü. Bunun üzerine M.Y. sağlık ekipleriyle penguen dansı yaparak hastaneden taburcu oldu. M.Y.’nin sağlık ekipleriyle yaptığı penguen dansı renkli görüntülere sahne oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz