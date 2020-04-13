Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
- Bugün 01:53 TSİ

Kocaeli’de kamyonculardan Bakan Soylu’ya konvoylu destek

Gebze'de istifa kararı alan ancak istifası kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya destek olmak isteyen kamyoncular, sokağa çıkma yasağı biter bitmez Türk bayrakları ile donattıkları araçları ile şehir turu attılar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifa kararı almasının ardından Bakan Soylu’ya Türkiye genelinde görevde kalması yönünde destek mesajları yağdı.  Kocaeli’nin Gebze ilçesinde de istifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmeyerek görevde kalan Bakan Soylu’ya destek olmak isteyen kamyon sürücüleri, araçları ile konvoy yaparak ilçe sokaklarında tur attı.

YASAK BİTTİ KONVOY YAPTILAR

Sokağa çıkma yasağının bitmesinin hemen ardından Türk bayrakları ile donattıkları kamyonları ile konvoy yapan kamyon sürücüleri, korna çalarak Bakan Soylu’nun görevde kalmasını kutladılar. Konvoyu Bakan Soylu’ya destek vermek adına yaptıklarını ifade eden kamyon sürücüleri, Soylu’ya yönelik yapılan eleştirilere de tepki gösterdiler.

''SOSYAL MESAFEYİ KORUYARAK HAREKET ETTİK''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ülkeye çok şey kattığını ifade eden kamyon sürücüsü Hakan Avcıl, “3-5 çapulcu yüzünden istifa etmesini istemedik. Bir karar aldık aramızda, sokağa çıkma yasağının bitmesini bekledik. Sosyal mesafeyi koruyarak, kimseye zarar vermeden 10-15 arkadaş birleşerek bir tur attık” dedi.
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Süperstar Ajda Pekkan’dan ‘Evdekal’ çağrısı mask
Süperstar Ajda Pekkan’dan ‘Evdekal’ çağrısı
Polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi mask
Polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi
'Hastaneye gidiyorum' dedi, ceza yemekten kurtulamadı mask
'Hastaneye gidiyorum' dedi, ceza yemekten kurtulamadı
Koronayı yendi penguen dansıyla taburcu oldu mask
Koronayı yendi penguen dansıyla taburcu oldu
Özel,48 saatlik bulaşı 48 dakikada bütün Türkiye’ye yaydık... mask
Özel,48 saatlik bulaşı 48 dakikada bütün Türkiye’ye yaydık...
45 gün beklemeyin! dönüştürün... mask
45 gün beklemeyin! dönüştürün...

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL