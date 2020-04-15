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Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

İzmit'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarparak kullanılmaz hale geldi

Kaza,İzmit Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eren K. idaresindeki 10 ACF 796 plakalı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.Kontrolsüzce ilerleyen otomobil, yoldan çıkarak ağaca çarptı.

SIKIŞTIĞI YERDEN EKİPLER ÇIKARDI

Kazada kullanılmaz hale gelen otomobilde bulunan sürücü Eren K. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ekipler tarafından yapılan müdahale ile araç içerisinde sıkışan yaralılar kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri ambulanslarda yapılan yaralılar, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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