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Emniyetten operasyon 90 bin maske ele geçirildi
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından izinsiz maske imalatı yapılan bir adrese düzenlenen operasyonda 90 bin adet cerrahi maske ele geçirildi
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında gerekli izin ve ruhsatları olmaksızın tıbbi ve medikal malzemelerin üretimine ve satışına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında Darıca ilçesinde bulunan bir iş yerinde 90 bin adet cerrahi maske ele geçirildi.
YASAL İŞLEM BAŞLATILDI
Yapılan operasyonda kaçak üretim yapan adreste yakalanan 1 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz