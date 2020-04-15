Emniyetten operasyon 90 bin maske ele geçirildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında gerekli izin ve ruhsatları olmaksızın tıbbi ve medikal malzemelerin üretimine ve satışına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında Darıca ilçesinde bulunan bir iş yerinde 90 bin adet cerrahi maske ele geçirildi.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Yapılan operasyonda kaçak üretim yapan adreste yakalanan 1 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

