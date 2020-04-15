Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
- Bugün 16:43 TSİ

Emniyetten operasyon 90 bin maske ele geçirildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından izinsiz maske imalatı yapılan bir adrese düzenlenen operasyonda 90 bin adet cerrahi maske ele geçirildi

Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında gerekli izin ve ruhsatları olmaksızın tıbbi ve medikal malzemelerin üretimine ve satışına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında Darıca ilçesinde bulunan bir iş yerinde 90 bin adet cerrahi maske ele geçirildi. 

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Yapılan operasyonda  kaçak üretim yapan adreste yakalanan 1 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Emniyetten operasyon 90 bin maske ele geçirildi mask
Emniyetten operasyon 90 bin maske ele geçirildi
Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı mask
Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
İntihar etmek isteyen vatandaşı belediye başkanı ikna etti mask
İntihar etmek isteyen vatandaşı belediye başkanı ikna etti
Sanayi kenti Kocaeli’de üretim devam ediyor mask
Sanayi kenti Kocaeli’de üretim devam ediyor
Ücretsiz maske dağıtımında önemli uyarı mask
Ücretsiz maske dağıtımında önemli uyarı
Kocaeli’de kamyonculardan Bakan Soylu’ya konvoylu destek mask
Kocaeli’de kamyonculardan Bakan Soylu’ya konvoylu destek

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL