İYİ Parti’nin yardım kolisine tepki gösterdi!

İYİ Parti Gölcük İlçe Teşkilatı, Coronavirüs nedeniyle evden çıkamayan vatandaşlara kendi imkanlarıyla yardım kolisi hazırladı. Gölcük’te oturan bir vatandaş ise açtığı kolide İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in fotoğrafını görmesinin ardından koliyi devletin yolladığını sanarak, “Devletin yolladığı koliye siz afiş mi sokuyorsunuz? Ne bu?” diyerek tepki gösterdi. Kolinin üzerine yapıştırılan “Gölcüklü İYİlerin hediyesidir” kağıdını da yırtan vatandaş, “Sizin yolladığınız koliyle mi ben doyacağım? Aç mı kaldım bu zamana kadar?” dedi.

“TÜM GÜCÜMÜZLE ÇABA SARF ETMEKTEYİZ”

Videonun yayınlanması ve binlerce görüntü almasının ardından İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız video hakkında yazılı açıklama yaptı. Yıldız yaptığı açıklamada, “COVIT-19 salgını dolayısıyla ülke olarak zor zamanlar yaşadığımız şu dönemde; İYİ Parti Kocaeli İl ve İlçe Teşkilatları olarak siyasi görüş dahil olmak üzere hiçbir ayrım gözetmeksizin Kocaeli halkının yanında olmak için tüm gücümüzle çaba sarf etmekteyiz. İl ve İlçe Teşkilatlarımızın Kocaeli halkına hizmet aşkıyla, kendi imkanları ile hazırlamış olduğu yardım kolilerini, kolilerin içlerine yardımın kimden geldiğinin bilinmesi açısından bilgilendirme resim ve yazıları da koyarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık ve ulaştırmaya da devam edeceğiz” dedi.

“CANIMIZ ÇOK YANDI”

“Bu video sebebiyle canımız çok yandı” diyen Yıldız, “Gün birlik olma, el ele verme zamanıdır. Biz İYİ Parti Kocaeli İl ve İlçe Teşkilatları olarak dişimizden tırnağımızdan artırdıklarımız ile Kocaeli halkı için canımızı tehlikeye atmaktan korkmadan halkımıza yardım kolilerimizi dağıttık ve dağıtmaya da devam edeceğiz. Amacımız siyaset yapmak değil yaşadığımız bu sıkıntılı dönemde, zor zamanlarında halkımızın yanında olmak iken; Gölcük İlçe Teşkilatımızın, dağıtmış olduğu yardım kolisi ile ilgili bugün sosyal medyaya düşen, bir bayanın çekmiş olduğu bu video sebebiyle yüreklerimiz, canımız çok yandı” ifadelerinde bulundu.

“DERİN BİR ÜZÜNTÜ YAŞADIK”

Çok derin üzüntü yaşadıklarını belirten Yıldız, “Yayınlanan bu görüntülerden dolayı Kocaeli İl ve İlçe Teşkilatları olarak videodaki bayana asla kızgın olmadığımızın ama çok derin bir üzüntü yaşadığımızın bilinmesini isteriz. Bu süreçte emeğini yüreğini ortaya koyup canla başla halkımıza hizmet eden, etmeye çalışan, il ilçe teşkilatlarımıza, gençliğimize, bütün İYİLİK hareketinin İYİ insanlarına yürekten sevgi saygı ve dua ile teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.