Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
- Bugün 17:15 TSİ

Miniklerden büyüklere, İzmitçe evde kal çağrısı

İzmitli çocuklar, koronavirüsle mücadeleye destek olmak için büyüklerine, İzmitçe ‘evde kalın’ çağrısında bulundu. Kamera karşısına geçen minikler, “Evinizde kalın b’oolum” diyerek büyüklere çağrı yaptı

Büyütmek için resme tıklayın

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan İzmitli çocuklar salgınla mücadeleye destek olmak için kameraların karşısına geçti. Salgının bir an önce bitmesini isteyen çocuklar büyüklerine seslenerek evde kalmalarını istedi.

EVDE KALIN B’OOLUM

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulları tatil edilen ve sokağa çıkamayan çocuklar büyüklerine seslendi. Arkadaşlarına, okullarına ve sevdiklerine bir an önce kavuşmak isteyen ve eskisi gibi sokaklarda oyunlar oynamayı iple çeken çocuklar kameranın karşısına geçerek, “İzmit’ten size bir mesajımız var: Evinizde kalın b’oolum” şeklinde büyüklerine mesaj gönderdi.
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Miniklerden büyüklere, İzmitçe evde kal çağrısı mask
Miniklerden büyüklere, İzmitçe evde kal çağrısı
Yasak öncesi vatandaşlar pazarlara akın etti mask
Yasak öncesi vatandaşlar pazarlara akın etti
İYİ Parti’nin yardım kolisine tepki gösterdi! mask
İYİ Parti’nin yardım kolisine tepki gösterdi!
Emniyetten operasyon 90 bin maske ele geçirildi mask
Emniyetten operasyon 90 bin maske ele geçirildi
Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı mask
Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
İntihar etmek isteyen vatandaşı belediye başkanı ikna etti mask
İntihar etmek isteyen vatandaşı belediye başkanı ikna etti

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL