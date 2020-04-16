Miniklerden büyüklere, İzmitçe evde kal çağrısı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan İzmitli çocuklar salgınla mücadeleye destek olmak için kameraların karşısına geçti. Salgının bir an önce bitmesini isteyen çocuklar büyüklerine seslenerek evde kalmalarını istedi.

EVDE KALIN B’OOLUM

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulları tatil edilen ve sokağa çıkamayan çocuklar büyüklerine seslendi. Arkadaşlarına, okullarına ve sevdiklerine bir an önce kavuşmak isteyen ve eskisi gibi sokaklarda oyunlar oynamayı iple çeken çocuklar kameranın karşısına geçerek, “İzmit’ten size bir mesajımız var: Evinizde kalın b’oolum” şeklinde büyüklerine mesaj gönderdi.