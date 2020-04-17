Marangoz ve ailesi evden çıkamayan çocuklar ahşaptan oyuncakla üretiyor

Başiskele Yeniköy Mahallesi’nde yaşayan Fatih Deniz, işlettiği marangoz imalathanesinde korona virüs nedeni ile işleri azalınca, zamanını çocuklara oyuncak yaparak geçiriyor. İmalathanede babası Faruk Deniz ile birlikte kullanmadığı ahşaplardan oyuncaklar yapan Fatih Deniz, korona virüs nedeni ile evlerinden çıkamayan çocukları mutlu ediyor. Fatih Deniz ve babası Faruk Deniz’in yaptığı oyuncakları, eşi ve çocukları paketliyor. Daha sonra Fatih Deniz oyuncakları mahalle muhtarı Ali Balta ile birlikte tek tek evleri dolaşarak çocuklara dağıtıyor. Oyuncakları alan onlarca çocuk ise büyük mutluluk yaşadı. Evde sıkıldıklarını belirten çocuklar, hediye aldıkları oyuncaklarla vakit geçirdiklerini ifade ettiler.

"BÖLGEMİZDE YAŞAYAN ÇOCUKLARA HEDİYE OYUNCAKLAR YAPIYORUM"

İlk olarak çocukları için oyuncak yaptığını söyleyen Fatih Deniz, oğlunun fikir vermesi sonrasında mahallede yaşayan tüm çocuklar için oyuncak üretmeye başladığını ifade ederek, “Mobilya işi ile uğraşıyorum. İşlerim azaldığı için sokağa çıkamayan çocuklara oyuncaklar yaptım. Çocuklarım oyuncaklarla çok eğlenince ben de arkadaşlarımın çocuklarına da yaptım. Onlar da mutlu oldu. Şimdi bölgemizde yaşayan çocuklara hediye oyuncaklar yaptım. Yapmaya da devam ediyorum. Yapboz gibi ahşaptan oyuncaklar yaptım. Fikir de oğlumun aklına geldi. ‘Baba biz çok eğlendik, bunu herkese yapalım’ dedi. O şekilde başladık. Elimizde kullanmadığımız ahşapları da bu şekilde değerlendirmiş olduk” dedi.

"EVLERİNDE KALMALARINA YARDIMCI OLABİLİRSEK NE MUTLU BİZE"

Çocukların evlerinde iyi vakit geçirmeleri için oyuncak ürettiklerini ifade eden Faruk Deniz ise, “Bu proje torunumun aklına geldi. Biz de bu virüs nedeni ile evlerinden çıkamayan çocuklar için elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya başladık. Ben de elimden geldiğim kadarıyla oğluma yarım etmeye çalışıyorum. Hediyeleri verdiğimiz çocuklardan çok güzel geri dönüşler aldık. Biz de elimizden geldiğince daha çok ürün yapmaya başladık. İnşallah çocukları mutlu edebiliriz. Evlerinde kalmalarına yardımcı olabilirsek ne mutlu bize” diye konuştu.

"ÇOCUKLARIN MUTLU OLMASINDAN DOLAYI ÇOK SEVİNDİK"

Deniz ailesi ile birlikte üretilen oyuncakları çocuklara dağıtan mahalle muhtarı Ali Balta ise, “Buraya gelip, çocuklar için yapılan oyuncakları gördük. Ben de Fatih kardeşim ile birlikte Başiskele Belediyesine giderek mahallemizdeki çocuklar oyuncakların ulaştırılmasını sağladık. Çocuklara oyuncakları kendimiz ellerimiz ile teslim ettik. Hayırlı bir iş yaptığımızı fark ettik. Çocukların mutlu olmasından dolayı çok sevindik. Düşüncesinden dolayı Fatih kardeşimize teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.