Deniz polisinden drone ile korona virüs denetimi
İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlama kararının ardından polis botları ve teknelerinin yanı sıra drone ile denetimlerini gerçekleştirmeye devam ediyor.
İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlama kararlarının ardından denetimlerini aralıksız şekilde sürdürmeye devam ediyor. İstanbul'un Anadolu'dan girişi olan Kocaeli ve Yalova girişleri, Karadeniz'den Sarıyer girişi ve Avrupa'dan ise Silivri girişinde denetimlerini sürdüren ekipler denize açılması yasaklanan özel tekneler ve avcılık ruhsatı olmayan teknelere, denize açılmaları halinde hıfzıssıhha kanunu kapsamında idari para cezası kesiyor.
TRANSİT GEMİ GEÇİŞİNE İZİN VERİLİYOR
Öte yandan, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, denizde gerçekleştirdikleri denetimlerin yanı sıra drone ile havadan da kontrollerini gerçekleştiriyor. Sokağa çıkma yasağı kapsamında ise özel tekne ve ticari gemilerin denize açılmasına izin verilmezken, uluslararası transit gemilerin İstanbul'da duraksamadan geçişine izin veriliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz