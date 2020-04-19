Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
- Bugün 15:38 TSİ

Deniz polisinden drone ile korona virüs denetimi

İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlama kararının ardından polis botları ve teknelerinin yanı sıra drone ile denetimlerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlama kararlarının ardından denetimlerini aralıksız şekilde sürdürmeye devam ediyor. İstanbul'un Anadolu'dan girişi olan Kocaeli ve Yalova girişleri, Karadeniz'den Sarıyer girişi ve Avrupa'dan ise Silivri girişinde denetimlerini sürdüren ekipler denize açılması yasaklanan özel tekneler ve avcılık ruhsatı olmayan teknelere, denize açılmaları halinde hıfzıssıhha kanunu kapsamında idari para cezası kesiyor.

TRANSİT GEMİ GEÇİŞİNE İZİN VERİLİYOR 

 Öte yandan, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, denizde gerçekleştirdikleri denetimlerin yanı sıra drone ile havadan da kontrollerini gerçekleştiriyor. Sokağa çıkma yasağı kapsamında ise özel tekne ve ticari gemilerin denize açılmasına izin verilmezken, uluslararası transit gemilerin İstanbul'da duraksamadan geçişine izin veriliyor.
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Deniz polisinden drone ile korona virüs denetimi mask
Deniz polisinden drone ile korona virüs denetimi
İzmit Körfezi’nde görsel şölen sunan yunuslar havadan görüntülendi mask
İzmit Körfezi’nde görsel şölen sunan yunuslar havadan görüntülendi
Karagümrük'te sağlık çalışanlarına coşku dolu destek mask
Karagümrük'te sağlık çalışanlarına coşku dolu destek
 Kocaeli'de sokaklar boş kaldı mask
 Kocaeli'de sokaklar boş kaldı
Marangoz ve ailesi evden çıkamayan çocuklar ahşaptan oyuncakla üretiyor mask
Marangoz ve ailesi evden çıkamayan çocuklar ahşaptan oyuncakla üretiyor
Miniklerden büyüklere, İzmitçe evde kal çağrısı mask
Miniklerden büyüklere, İzmitçe evde kal çağrısı

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL