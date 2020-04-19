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Minikler 23 Nisan’ı böyle kutladı

Koronavirüs nedeniyle bu yıl düzenlenemeyecek olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için video hazırlayan Derince Hayme Hatun Anaokulu öğrencileri, hem bayramı kutladı hem de herkese “Evde kal” çağrısında bulundu

Koronavirüs nedeniyle hem sosyal mesafe, hem de çocuklara gelen sokağa çıkma yasağı nedeniyle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği dünya da ilk ve tek olarak ülkemizde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları bu yıl yapılmayacak. Ancak minik yürüklerin bayramlarını kutlamalarını ve insanlara mesaj vermesini salgın bile engelleyemedi. Derince Hayme Hatun Anaokulu öğretmenleri, öğrencileri ve aileleri ile irtibata geçerek evde, balkonda ve bahçede hazırladıkları videolar ile hem bayram kutlaması yaptı hem de bayram mesajlarını verdi. Bayrama özel kıyafetlerini giyen ve süslemeler yapan minikler ellerinde Türk Bayraklarıyla hazırladığı görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı. Öğrenciler aynı zamanda vatandaşlara “Evde Kal” çağrısında bulundu.
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