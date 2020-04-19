Sesi duyunca balkona çıkıp göbek attılar!

Darıca'da İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından vatandaşlara moral konseri düzenlendi. Darıca Belediyesi Vefa Sosyal Ekibi'nden oluşan müzisyen grubu, üstü açık otobüs ile ilçe genelindeki cadde ve sokakları gezerek vatandaşlara konser verdi. Apartmanların önünde durarak konser veren müzisyenlere vatandaşlar cam ve balkonlarına çıkarak eşlik etti. Müziğin sesi ile pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşların kimi bayrak salladı kimi ise alkışlayarak göbek attı.

"HEPSİ KENDİ EKİBİMİZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Vefa Sosyal Destek ekibimizin bir projesi. Vatandaşlarımızın temel gıda ihtiyaçları gibi, hayata dair, hayatın içinden olağan akışında ihtiyaçlarını karşılamakla beraber bugün bir nevi moral motivasyon noktasında şehir turu atacak. Bu ekibimizin bir özelliği var. Tamamen belediye çalışanlarımızın içerisinde bulunduğu ekip. Yani burada sazı çalan da, türküyü söyleyende kendi ekibimiz. Sosyal Vefa destek ekibinin kendi görevlileri. Bir nevi asli görevini icra etmeye çalışıyor. Sokakta vatandaşla beraber. Ciddi derecede vatandaşımızın bu konuda beklenti içerisinde olduğunu gördük. İnanılmaz talepler var. Şimdi ekiplerimiz çıkacak yola. Ana caddelerde, ara caddelerde mümkün olduğu kadar siteler üzerinde, balkonlarında bizi bekleyen insanlarımıza mutlu bir an geçirtmek adına çalışmalar yapacaklar. Bir tebessümde insanlarımızı bulundurabiliyorsak ne mutlu bize. Darıca Belediyesi krizin başladığı ilk günden bu yana her daim görevinin başında" dedi.