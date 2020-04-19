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Mahalle sakinlerine anons sisteminden kemençe dinletti

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle mahalle muhtarı mahalle sakinlerine hoparlörden kemençe dinletti.

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Korona virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla alınan karar sonrası haftasonu sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Yasak nedeniyle Akyazı ilçesine bağlı Pazarköy Muhtarı mahalle sakinlerine moral olması nedeniyle anons sisteminden kemence dinletti.
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