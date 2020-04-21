D100’de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı
İzmit D100 kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil demir bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde İzmit D100 kara yolu Körfez Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 41 MA 1067 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol ayrımında demir bariyerlere çarptı. Kazada bariyerlere ok gibi saplanan otomobilde sıkışan Suriye uyruklu Hilal Muhammed A. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri ambulanslarda yapılan yaralılar Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan araç çekici yardımı ile kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorumlar
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Mustafa Sabuncu - Şimdi bu mültecilerin hastane masrafları, yola verdikleri zarar asgari ücretliden kesilen vergiler ile sağlanmayacak mı? Bu ülkeye beş kuruş faydası olmayan bu kişileri daha ne kadar bakmaya devam edeceğiz. Burada en azından sadece kendilerine zarar vermişler. Ya başka bir araca çarpıp onun içindeki vatandaşlarımızı öldürselerdi. Bunun vebalini kimden soracağız. İnşallah bu mültecileri de AKP ile birlikte göndereceğiz.
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