D100’de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

Mustafa Sabuncu - Şimdi bu mültecilerin hastane masrafları, yola verdikleri zarar asgari ücretliden kesilen vergiler ile sağlanmayacak mı? Bu ülkeye beş kuruş faydası olmayan bu kişileri daha ne kadar bakmaya devam edeceğiz. Burada en azından sadece kendilerine zarar vermişler. Ya başka bir araca çarpıp onun içindeki vatandaşlarımızı öldürselerdi. Bunun vebalini kimden soracağız. İnşallah bu mültecileri de AKP ile birlikte göndereceğiz.