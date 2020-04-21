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Çuval içinde battaniyeye sarılı ceset bulundu

İzmit'de hafriyat döküm alanında belediye işçileri tarafından çuval içerisinde battaniyeye sarılı halde çürümüş ceset bulundu

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Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Karadenizliler Mahallesi’nde İzmit Belediyesi’ne ait çöp döküm alanında geri dönüşüm malzemelerini ayrıştıran çalışanlar, battaniyeye sarı halde çürümüş bir insan cesedi buldu. İşçiler durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu.

BELEDİYE ÇALIŞANLARININ İFADESİ EKİPLERİ  HAREKETE GEÇİRDİ

Ekipler tarafından, belediye çalışanlarının da ifadeleri alındı. Çalışanlar verdikleri ifadelerinde cesedin bulunduğu alandaki çöpleri önceki gün İzmit ilçesi Gültepe Mahallesi’ndeki çöplerden topladıklarını söyledikleri öğrenildi. Ekipler daha sonra cesedin bulunduğu bölgedeki çöplerin getirildiği yere de giderek incelemelerde bulundu.

CESET MORGA KALDIRILDI

Olay yeri ve Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemelerin ardından ceset otopsi incelemeleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorumlar

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Zekayi Bekil - Daha neler duyacağız, böyle haberleri okumak, insanlıktan kopuş değilde, nedir.?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Nisan 14:19

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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