Çuval içinde battaniyeye sarılı ceset bulundu
İzmit'de hafriyat döküm alanında belediye işçileri tarafından çuval içerisinde battaniyeye sarılı halde çürümüş ceset bulundu
BELEDİYE ÇALIŞANLARININ İFADESİ EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ
Ekipler tarafından, belediye çalışanlarının da ifadeleri alındı. Çalışanlar verdikleri ifadelerinde cesedin bulunduğu alandaki çöpleri önceki gün İzmit ilçesi Gültepe Mahallesi’ndeki çöplerden topladıklarını söyledikleri öğrenildi. Ekipler daha sonra cesedin bulunduğu bölgedeki çöplerin getirildiği yere de giderek incelemelerde bulundu.
CESET MORGA KALDIRILDI
Olay yeri ve Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemelerin ardından ceset otopsi incelemeleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorumlar
(1 )
Zekayi Bekil - Daha neler duyacağız, böyle haberleri okumak, insanlıktan kopuş değilde, nedir.?
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