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İngiltere’den dönen 311 vatandaş Kocaeli’de yurtlara yerleştirildi

İngiltere’den Türk Hava Yolları’nın tahliye uçağıyla Türkiye’ye getirilen 311 vatandaş, Kocaeli’de öğrenci yurtlarına yerleştirildi

Korona virüs nedeniyle uçuşları iptal olduğu için İngiltere'de kalan Türk vatandaşları Türk Hava Yolları'nın (THY) tahliye uçaklarıyla Türkiye’ye döndü. THY'nin İngiltere'den 311 vatandaş için kalkan tahliye uçağı saat 17.30'da İstanbul'a indi. Özel bir alana park edilen uçaklardaki yolcular yapılan sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli’ye getirildi. Otobüslerle Kocaeli’ye getirilen vatandaşlar, İzmit ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Şerife Gelin ve Gazi Süleyman Paşa Öğrenci Yurduna yerleştirildi.

YURTLARA YERLEŞTİRİLEN VATANDAŞLAR 14 GÜN KARANTİNADA KALACAK

Otobüslerle yurtların önüne getirilen vatandaşlar, özel kıyafetler giyen görevliler tarafından yapılan sağlık kontrollerinin ardından yurt binalarına alındı. Polis ekipleri de yurt çevresinde güvenlik önlemi alarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmasını önledi. Yurtlara yerleştirilen vatandaşların 14 gün boyunca karantinada kalacakları öğrenildi.

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