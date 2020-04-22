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Hereke Sümer İlkokulu 2/c sınıfı öğrencilerinden 23 Nisan videosu
Hereke Sümer İlkokulu 2/C sınıfı öğrencileri 23 Nisan videosu hazırladı
Hereke Sümer İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı videoda öğrenciler çeşitli meslek gruplarıyla büyüklerine ''EvdeKal'' mesajı da verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz