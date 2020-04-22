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- Dün 23:42 TSİ

Hereke Sümer İlkokulu 2/c sınıfı öğrencilerinden 23 Nisan videosu

Hereke Sümer İlkokulu 2/C sınıfı öğrencileri 23 Nisan videosu hazırladı

Hereke Sümer İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı videoda öğrenciler çeşitli meslek gruplarıyla büyüklerine ''EvdeKal'' mesajı da verdi. 
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Hereke Sümer İlkokulu 2/c sınıfı öğrencilerinden 23 Nisan videosu mask
Hereke Sümer İlkokulu 2/c sınıfı öğrencilerinden 23 Nisan videosu
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