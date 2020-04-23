Derince'de yaşayan emekli orman muhafaza memuru 62 yaşındaki Mustafa Dursun, emekli olmadan önce eşinin aldığı hediye saz ile kurslara giderek saz çalmayı öğrendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) ve birkaç ayrı kursa giderek saz çalmayı geliştiren Dursun, İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması ile evlerinden çıkamayan komşularına moral vermek için evinin balkonuna ses sistemi kurarak konser vermeye başladı. Eşiyle birlikte balkonda saz çalıp türküler söyleyen Dursun, komşuları tarafından da yoğun ilgi gördü. Komşularının mesaj ile gönderdiği istek şarkı ve türküleri de çalan Dursun, evde kalanlara moral verdiği için mutlu olduğunu söyledi. Dursun'un komşuları, zaman zaman türkülere alkışlarla eşlik ederek, evde kaldıkları dönemde keyifli dakikalar yaşıyor.

"KOMŞULARIMIZ OLUMLU TEPKİ VERDİ"

Türkiye’nin ve dünyanın zor dünlerden geçtiği bir dönemde komşularına bir nebze de olsa moral vermek amacıyla balkondan saz çalmaya başladığını söyleyen Mustafa Dursun, “Korona virüs salgını ortalığı kasıp kavuruyor. Yasağa da uyuyoruz tabii, Cumartesi-Pazar günleri komşularımız balkonlardan çok güzel, olumlu tepki verdiler. Bizim de hoşumuza gitti. Saz çalmayı emekli olmadan 1-2 sene önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin kurslarında öğrendim. Hasbelkader yapıyorum. 1 Nisan'da Gebze’deki kiracım arayıp, kirayı artırıp artırmayacağını sordu. Ben de ‘Ne kirası, ne artırması? Böyle bir günde ortalık kaynıyor. Ben seni unutmuştum bile. Kirayı önümüzdeki ay da vermiyorsun. Ortalık düzelince ister aynı fiyattan verirsin, ister yüzde on artırır verirsin, hiç önemli değil’ dedim” dedi.0

"TELEFONLA DİNLEMEK İSTEDİKLERİ MÜZİĞİ SÖYLÜYORLAR"

Balkonda türkü söylemesi için eşinin ısrar ettiğini dile getiren Dursun, “Millet sıkılıyor evinde deyince hafta sonu bir deneyelim dedik. Cumartesi yapınca komşular çok beğendi, hepsi alkışladı. Komşular telefonla arayarak dinlemek istedikleri türküleri söylüyor. Bende arada bir onların istediklerini çalmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz insanlarımız psikolojik yönden çok etkileniyor. Özellikle sosyal medyada dolaşan yalan haberlerle vatandaş çok bunalıyor, sıkılıyor ve kendisini dışarıya atmaya çalışıyor. Dışarıya çıkamayanlar da kendisini balkonlara atıyor. Komşularımızdan çok talep geliyor. Cumartesi günü çaldık, Pazar günü de çalmam için çok ısrar ettiler” diye konuştu.

"SESİ İYİ GELDİ BİZE"

Mustafa Dursun’un komşularından Saliha Tanış ise, sokağa çıkamadıkları için çok sıkıldıklarını ve balkonda oturduklarını kaydederek, “Çok sıkılıyorduk açıkçası. Yukarıdan böyle ses gelmeye başlayınca mutlu olduk. Hafta sonu yasak olması sebebiyle baya sıkılmıştık. Sonra Mustafa abinin sesi o kadar iyi geldi ki bize, burada hepimizde ahenk oluştu. Çok mutluyuz, çok memnun olduk. Bu süreçte de devamının gelmesini bekliyoruz. Açıkçası biz çok eğleniyoruz. Hatta dün baya coşkuyla biz burada oyunlar falan da oynadık” şeklinde konuştu.

0Mustafa Dursun’un komşularından olan Elif Kayre ise, “Bizi bu zor zamanlarda saz çalarak keyiflendiriyor. Onunla güzel zamanlar geçiriyoruz. Biz onu normal zamanlarda da dinlerdik ama şu an daha keyifli oluyor” ifadelerini kullandı.