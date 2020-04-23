Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
- Bugün 21:37 TSİ

Binlerce vatandaş evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı okudu

Kocaeli’de korona virüs önlemleri kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı saatler 21.00 gösterdiğinde evlerinin balkonlarında ve pencerelerine çıkıp İstiklal Marşını okuyarak kutladı

Kocaeli’de binlerce vatandaş, evlerinin penceresi ve balkonlarında İstiklal Marşı’nı okuyarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşadı. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılını evlerinde kutlayan vatandaşlar, İletişim Başkanlığı’nın çağrısı sonrasında saat 21.00’de evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak İstiklal Marşı’nı okudu.

23 NİSAN ÇOŞKUSUNU MEŞALE VE MARŞLARLA YAŞADILAR

Balkonlara çıkan vatandaşlar, saatler 21.00’i gösterdiğinde bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudular. İstiklal Marşı’nı okuyan çocuğundan yaşlısına binlerce vatandaş, coşkularını marşlar ve şarkılar söyleyerek sürdürdü. İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi’nde de mahalle eline Türk bayrağını alarak sokağa çıkan mahalle muhtarını gören vatandaşlar da balkonlara çıkarak İstiklal Marşı’nı söylemeden önce marşlar okuyup, meşaleler yaktılar. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de sokağa gelerek vatandaşların coşkusuna ortak oldu.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Binlerce vatandaş evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı okudu mask
Binlerce vatandaş evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı okudu
Balkondan saz çalarak komşularına moral veriyor mask
Balkondan saz çalarak komşularına moral veriyor
Hereke Sümer İlkokulu 2/c sınıfı öğrencilerinden 23 Nisan videosu mask
Hereke Sümer İlkokulu 2/c sınıfı öğrencilerinden 23 Nisan videosu
Karşıya geçmek isterken tankerin altında kaldı mask
Karşıya geçmek isterken tankerin altında kaldı
İngiltere’den dönen 311 vatandaş Kocaeli’de yurtlara yerleştirildi mask
İngiltere’den dönen 311 vatandaş Kocaeli’de yurtlara yerleştirildi
Çuval içinde battaniyeye sarılı ceset bulundu mask
Çuval içinde battaniyeye sarılı ceset bulundu

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL