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Seka Devlet Hastanesi 23 Nisan'ı böyle kutladı

Kocaeli Seka Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım sağlıkçılarından İstiklal Marşlı 23 Nisan kutlaması

Kocaeli Seka Devlet Hastanesi 3. basamak yoğun bakım sağlıkçıları da 23 Nisan kutlamalarına İstiklal Marşı okuyarak katıldılar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram'ı kutlu olsun dediler.
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Seka Devlet Hastanesi 23 Nisan'ı böyle kutladı mask
Seka Devlet Hastanesi 23 Nisan'ı böyle kutladı
Binlerce vatandaş evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı okudu mask
Binlerce vatandaş evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı okudu
Balkondan saz çalarak komşularına moral veriyor mask
Balkondan saz çalarak komşularına moral veriyor
Hereke Sümer İlkokulu 2/c sınıfı öğrencilerinden 23 Nisan videosu mask
Hereke Sümer İlkokulu 2/c sınıfı öğrencilerinden 23 Nisan videosu
Karşıya geçmek isterken tankerin altında kaldı mask
Karşıya geçmek isterken tankerin altında kaldı
İngiltere’den dönen 311 vatandaş Kocaeli’de yurtlara yerleştirildi mask
İngiltere’den dönen 311 vatandaş Kocaeli’de yurtlara yerleştirildi

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