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Seka Devlet Hastanesi 23 Nisan'ı böyle kutladı
Kocaeli Seka Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım sağlıkçılarından İstiklal Marşlı 23 Nisan kutlaması
Kocaeli Seka Devlet Hastanesi 3. basamak yoğun bakım sağlıkçıları da 23 Nisan kutlamalarına İstiklal Marşı okuyarak katıldılar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram'ı kutlu olsun dediler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz