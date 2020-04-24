Hürriyet: Biz düşen bayrakları yerine asarız

Geçtiğimiz günlerde gündemde oldukça yer tutan İzmit Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi arasında ‘bayrak’ tartışması yaşanmıştı. İzmit Belediyesi’nin 23 Nisan sebebi ile cadde ve sokaklara astığı Türk bayraklarının Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından toplanması büyük yankı uyandırmıştı. Bayrakların toplatıldığı haberlerine Büyükşehir’den yalanlama gelmiş, İzmit Belediyesi ise bu yalanlamayı reddetmişti.

“BÜYÜKŞEHİR’E AİT BAYRAĞI TEKRAR ASTIK”

23 Nisan’da sosyal medyasından paylaşım yapan Şenol Çalım isimli bir vatandaş Alemdağ Caddesi’nde yere düşmüş Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bayrağını tekrardan astığı görüntüleri paylaştı. Çalık, “Bugün 23 Nisan. Bizim için önemli bir bayramdır. Bizler İzmit Belediyesi olarak görevimizin başındayız. 4 yol Ziraat Bankası’nın önünde Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait olan bayrağın kopup yere düşmüş olduğunu gördüğümüzde tereddüt etmeden yerdeki bayrağı tekrar astık. Not: Sizler ne kadar asmış olduğumuz İzmit Belediyemize ait bayrakları indirmiş olsanız bile tek sevdamız olan bayrağımızdır ve aramızdaki fark budur” dedi.

“BÜYÜKŞEHİR, BİZİM DE BELEDİYEMİZ”

Bu paylaşım sonrası İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet kayıtsız kalmayarak “Bayraklarımızı kaldırtmış olsalar da biz aynı şeyi asla yapmayız. Aksine düşen bayrakları yerine asarız. Çünkü Atamız bize böylesi günlerde Ulus olma bilincini, bir olmayı, birlik olmayı ve dayanışmayı öğretti. Büyükşehir Belediyemiz bizim de belediyemiz. Bayraklarını yerde bırakmayız. Yaradılanı severiz, Yaradan da ötürü” ifadelerini kullandı.