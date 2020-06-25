Kocaeli’de toplu taşımadaki maske kullanımı kameralarla kontrol ediliyor
Kocaeli’de oluşturulan merkez ile toplu taşıma araçlarına kurulan güvenlik kameraları ile araçlardaki doluluk, maske ve sosyal mesafe kontrollerini 24 saat sürdürülüyor. Kurallara uymayan sürücüler önce mesajla uyarılıyor daha sonra ise cezalandırılıyor.
Kocaeli genelinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Müdürlüğü bünyesinde son teknolojik donatılarla kurulan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOM) tarafından anbean kontrol ediliyor. Korona virüsle mücadele kapsamında sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı ve araç doluluk oranı şartlarına uymayan araç sürücülerine UKOM tarafından anlık mesaj gönderiliyor. Ayrıca kurallara uyulması için araç içerisindeki anons sisteminden yolcuklara yönelik sesli uyarı yapılıyor. Kuralları ihlal eden ve maskesiz yolcu taşıyan şoförler hakkında cezai işlem uygulanıyor. Şoförlerin uyarısına rağmen maskesiz olarak araca binmekte ısrar eden yolcular da tespit edilerek emniyet birimlerine iletiliyor.
KURALLARI İHLAL EDENLERE CEZAİ İŞLEM
Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun kent içi ulaşım araçları ile ilgili alınması gereken önlemlerin uygulanması doğrultusunda toplu taşıma araçlarında genelge kriterlerinin titizlikle uygulandığı merkezde, toplu taşıma araçları kameralar aracılığı ile takip ediliyor. Kameralar aracılığıyla yapılan incelemelerde araç doluluk oranları, mesafe kuralı, maskesiz yolcu ve şoförlerin tespitleri yapılıyor. Sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı ve araç doluluk oranı şartlarına uymayan araç sürücülerine araç içi validatör cihazları üstünden anlık mesaj gönderiyor. Genelge kapsamındaki kurallara uyulması için araç içerisindeki anons sisteminde de yolculara sesli uyarı yapılıyor. Kuralları ihlal eden ve maskesiz yolcu taşıyan şoförler hakkında cezai işlem uygulanıyor. Ayrıca şoförlerin uyarısına rağmen maskesiz olarak araca binmekte ısrar eden yolcular da tespit edilerek emniyet birimlerine iletiliyor.
VATANDAŞLARIN GÜVENLİĞİ KAMERALARLA SAĞLANIYOR
Merkezdeki son sistem teknolojik imkânları ile yapılan anlık müdahaleler, Covid-19 tedbirlerinin uygulanması aşamasında vatandaşların güvenliği açısından çok önemli bir görev yerine getirmiş oluyor.
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde dış cepheleriyle toplam 500 m2, iç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63 NİHAT BAKLACI
EMEKLİ ŞOFÖR ALINACAKTIR
Şirketimiz bünyesinde, kendi aracı ile (doblo - kango vb.) çalışabilecek emekli şoförler alınacaktır. Müracaatlar şahsen kabl edilecektir.02623245400
İKİZLER KURBANLIK
Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi yapılır. Büyükbaş hayvanda hisse verilir.0533 214 85 04 İKİZLER KURBANLIK
Gayrimenkul Danışmanı ALINACAKTIR
İNALTAY Gayrimenkul Hizmetleri firması bünyesinde çalışmak üzere “Gayrİmenkul Danışmanı” aranıyor. Başvurular bizzat yönetim ofisine yapılacaktır.0262 322 99 17 İNALTAY GAYRİMENKUL, DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
SAHİBİNDEN KİRALIK ve SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63
KİRALIK OFİS
İzmit İnönü Caddesi Vali Konağı karşısı 1.kat, 160 m2, 3+10 532 344 19 97
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.