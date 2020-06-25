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- 25 Haz 2020 - 12:34

Kocaeli’de toplu taşımadaki maske kullanımı kameralarla kontrol ediliyor

Kocaeli’de oluşturulan merkez ile toplu taşıma araçlarına kurulan güvenlik kameraları ile araçlardaki doluluk, maske ve sosyal mesafe kontrollerini 24 saat sürdürülüyor. Kurallara uymayan sürücüler önce mesajla uyarılıyor daha sonra ise cezalandırılıyor.

Kocaeli genelinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Müdürlüğü bünyesinde son teknolojik donatılarla kurulan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOM) tarafından anbean kontrol ediliyor. Korona virüsle mücadele kapsamında sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı ve araç doluluk oranı şartlarına uymayan araç sürücülerine UKOM tarafından anlık mesaj gönderiliyor. Ayrıca kurallara uyulması için araç içerisindeki anons sisteminden yolcuklara yönelik sesli uyarı yapılıyor. Kuralları ihlal eden ve maskesiz yolcu taşıyan şoförler hakkında cezai işlem uygulanıyor. Şoförlerin uyarısına rağmen maskesiz olarak araca binmekte ısrar eden yolcular da tespit edilerek emniyet birimlerine iletiliyor.

KURALLARI İHLAL EDENLERE CEZAİ İŞLEM 

Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun kent içi ulaşım araçları ile ilgili alınması gereken önlemlerin uygulanması doğrultusunda toplu taşıma araçlarında genelge kriterlerinin titizlikle uygulandığı merkezde, toplu taşıma araçları kameralar aracılığı ile takip ediliyor. Kameralar aracılığıyla yapılan incelemelerde araç doluluk oranları, mesafe kuralı, maskesiz yolcu ve şoförlerin tespitleri yapılıyor. Sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı ve araç doluluk oranı şartlarına uymayan araç sürücülerine araç içi validatör cihazları üstünden anlık mesaj gönderiyor. Genelge kapsamındaki kurallara uyulması için araç içerisindeki anons sisteminde de yolculara sesli uyarı yapılıyor. Kuralları ihlal eden ve maskesiz yolcu taşıyan şoförler hakkında cezai işlem uygulanıyor. Ayrıca şoförlerin uyarısına rağmen maskesiz olarak araca binmekte ısrar eden yolcular da tespit edilerek emniyet birimlerine iletiliyor.

VATANDAŞLARIN GÜVENLİĞİ KAMERALARLA SAĞLANIYOR

Merkezdeki son sistem teknolojik imkânları ile yapılan anlık müdahaleler, Covid-19 tedbirlerinin uygulanması aşamasında vatandaşların güvenliği açısından çok önemli bir görev yerine getirmiş oluyor.

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