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- 25 Haz 2020 - 13:48

Ayağı ipe dolaşan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı

Gebze'de 2 katlı bir evin çatısına yaptığı yuvada ayağı ipe takılan karga itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Binanın çatısını saran karga sürüsünün saldırısına rağmen itfaiye eri, kurtarma çalışmasını başarı ile sonlandırdı.

İhlas Haber Ajansı
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Olay, Gebze'nin Mollafenari Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan 2 katlı binanın çatısına yaptığı yuvada mahsur kalan kargayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kargayı kurtarmak için çalışma başlattı. Çatıya merdivenle ulaşan itfaiye eri, karganın ayağının ipe dolaştığını gördü. İtfaiye eri kargayı kurtarmak için çabalarken, diğer kargalar ise binanın etrafında uçarak ekiplere saldırmaya çalıştı. İtfaiye eri vazgeçmeden kargayı, ayağındaki ipi keserek kurtardı.

Ekipler tarafından karganın ayağındaki ip kesilerek çıkartıldı. Karga daha sonra tekrar doğaya salındı.
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