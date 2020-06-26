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- 26 Haz 2020 - 10:36

Kaçak akaryakıt operasyonunda milyonluk vurgun!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli’nin de aralarında bulunduğu 5 ilde düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda 16 kişilik çete çökertilirken piyasa değeri 1 milyon 449 bin 985 lira olan 271,622 litre kaçak madde ile karıştırılmış akaryakıt ele geçirildi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, bazı şahısların akaryakıt kaçakçılığı yaptıklarına dair alınan duyumlar üzerine harekete geçildi. Yapılan 6 aylık takip sonucu 23 Haziran 2020 günü İstanbul, Düzce, Sakarya ve Konya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alınırken, piyasa değeri 1 milyon 449 bin 985 lira olan 271,622 litre kaçak madde ile karıştırılmış akaryakıt ele geçirildi. Operasyonun devamında ise Kocaeli Kartepe ve İzmit ilçelerinde bulunan şüphelilere ait olduğu belirlenen 2 ayrı işyerinde de kaçak madde ile karıştırılmış akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan 5’i alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 10 şüpheli tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Sevk edilen 11 kişiden 6'sı tutuklandı 5'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Nuri Dinçer Akçaharman

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