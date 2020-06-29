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- 29 Haz 2020 - 09:45

Suudi Arabistan’da “cipli” kavga

Suudi Arabistan’da bir cip sürücüsü, trafikte tartıştığı kişinin aracına defalarca çarptı.

İhlas Haber Ajansı
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Asir bölgesinde bulunan Rafidah kentinde bir cip sürücüsü, trafikte tartıştığı kişinin aracına defalarca çarptı. Hızını alamayan saldırgan, olayın ardından aracını kenara çekerek, araçtan inen sürücüyü de ezmeye çalıştı. Olayda iki araçta kullanılamaz hale gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı. Asir Polis Sözcüsü Zaid Al-Dabbash, kavgaya karışan 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
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