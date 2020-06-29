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- 29 Haz 2020 - 16:44

Hülagü'nün kızı kadına şiddet anlarını paylaştı!

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Saadettin Hülagü'nün kızı Betül Hülagü, sokak ortasında yaşlı kadına şiddet uygulanan anları, sosyal medya hesabından paylaştı.

İsmi öğrenilemeyen bir kadına, kızı tarafından şiddet uygulandığı görüntüleri o bölgede oturan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü'nün kızı Betül Hülağü paylaştı. An be an olayı görüntüleyen Betül Hülagü sosyal medyasından, "İnsanlar yaşlılara, annelere hürmet derken kadının annesi zannettiğim kişiyi tartaklaması..Hepsi 10 dakikada bir gelen otobüsü kaçırdığı için. Ne ara bu kadar kötü olduk" ifadelerini kullandı.
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