Alışveriş yaptığı marketi savaş alanına çevirdi

Olay, akşam saatlerinde Derince Deniz Mahallesi D-100 karayolu yan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çocuğu ile birlikte sokaktaki markete gelen bir şahıs alışveriş yaptı. Alışveriş yaptıktan sonra çocuğu ile birlikte marketten ayrılan şahıs, bir süre sonra elindeki taşla geri döndü. Şahıs elindeki taşla marketin tüm camlarını tek tek kırdı. Bu sırada markette bulunan çalışanlar panikle durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı gözaltına alarak polis merkezine götürdü Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.