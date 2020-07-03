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- 03 Tem 2020 - 10:45

Akaryakıt hırsızlarına operasyon: 9 gözaltı

Kocaeli ve Antalya’da nakliye amacıyla akaryakıt dağıtım firmalarından tankerler ile aldıkları akaryakıtın bir bölümünü çalarak kendi firmalarında sattığı ve bu yöntemle haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 9 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından akaryakıt dağıtım firmalarından tankerler ile benzin istasyonlarına gitmek üzere dolum yapan tankerlerden akaryakıtın bir miktarının çalındığı ve kendilerine ait akaryakıt istasyonlarında piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 30 Haziran günü Kocaeli’nin İzmit, Derince, Körfez ve Kartepe ilçeleri ile Antalya ilinde belirlenen eş zamanlı operasyonda S.C., E.Ç., F.M., H.B., A.F.B., Y.D., A.Ç., M.Ö. ve Y.O. isimli 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüphelilerin İzmit’te belirlenen adreslerinde yapılan aramalarda 4 bin 980 TL nakit para, 1 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet fişek ve bin 500 litre tankerlerden çalındığı değerlendirilen akaryakıt ele geçirildi. Şüphelilerin nakliye amacıyla aldıkları akaryakıtın bir bölümünü çalarak kendilerine ait akaryakıt istasyonlarında sattıkları ve bu yöntemle haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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