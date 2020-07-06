Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
- 06 Tem 2020 - 10:02

Dört kadın bir adamı tekme tokat dövdü

İstanbul Esenyurt’ta 4 kadın tekme ve tokatlarla bir adama saldırdı, caddede yürüyen vatandaşlar ise neye uğradığını şaşırdı. Adamın ve kadınların eline geçeni birbirine fırlattığı kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Olay, dün Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde 4 kadınla bir adam henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadınlar adama saldırırken, caddede yürüyen vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı.

Kadınlar ve saldırıya uğrayan adam eline ne geçtiyse fırlattı
Cadde üzerinde kadınlarla başlayan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kadınlar ve adam eline ne geldiyse birbirine fırlattı. Daha sonra kadınlar adamı kovalayarak tekme ve tokatlarla saldırdı. Caddede yürüyen vatandaşlar şaşkına dönerken, kadınlar ise uzun süre sakinleşemedi.

KAVGA NEDENİYLE TRAFİK BİR SÜRELİĞİNE DURDU

Sinirlerine hakim olamayan kadınlar adama saldırırken, kavganın yola taşmasıyla trafik bir süreliğine durdu. Trafikte bulunan vatandaşlar da olan biteni anlamakta güçlük çekerken, kadınlar bir süre sonra sakinleşerek adamın yanından uzaklaştı. Saldırıya uğrayan şahıs ise olay yerinden uzaklaşarak kısa süre sonra gözden kayboldu.

KADINLARIN ADAMA SALDIRDIĞI ANLAR KAMERADA

Cadde üzerinde yürüyen vatandaşları şaşkına çeviren kavga anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kavgaya karışan kadınlarla adamın eline ne geçerse birbirine fırlattığı, daha sonra kadınların adama saldırdığı ve trafiğin durduğu görülüyor.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Mehdi - istanbulda esenyurt, kocaelide çayırova . maşallah çok hareketli ilçeler .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Temmuz 11:05

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

HİDROS GRUP BÜNYEMİZDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ARKADAŞLAR ARIYORUZ

Yurtiçi Satış bölümüne; * Teknik okul veya Ön lisans mezunu * Askerlik vazifesini yerine getirmiş 28 yaşını geçmemiş * Ehliyetli ,araç kullanabil...

0262 335 63 66 /67/68/69

SEVKİYAT ŞOFÖRÜ ALINACAKTIR

- 20- 40 Yaş aralığında - İstanbul ilinde tüm semtleri bilen - B Sınıfı Sürücü ehliyetine ve SRC belgesine sahip - İzmit-Başiskele-Kullar çevresin...

0 262 349 50 81-83-84

SATILIK DUBLEKS DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

ELEMAN ARANIYOR

- İş yerimizde - İmalatçı, mekanik bakımcı ve montaj yapacak, - 20 ila 45 yaş arası, - Askerliğini yapmış, - MYK belgeleri ve eğitim sertifikal...

0262 335 51 15 OLCAY ÇELİK YAPI VE MAKİNE İMALAT BAKIM ONARIM A.Ş.

ACİL ELEMAN ARANIYOR

İddAa bayiine ­­­- İzmit merkezde ikamet eden, ­­­- Haftada 4/5 gün ve ­­­- Saat 14:00-22/23:00 arasında çalışacak - Emekli bay eleman aranıyo...

SATILIK DUBLEX DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde dış cepheleriyle toplam 500 m2, iç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63 NİHAT BAKLACI

İKİZLER KURBANLIK

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi yapılır. Büyükbaş hayvanda hisse verilir.

0533 214 85 04 İKİZLER KURBANLIK

Gayrimenkul Danışmanı ALINACAKTIR

İNALTAY Gayrimenkul Hizmetleri firması bünyesinde çalışmak üzere “Gayrİmenkul Danışmanı” aranıyor. Başvurular bizzat yönetim ofisine yapılacaktır.

0262 322 99 17 İNALTAY GAYRİMENKUL, DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

SAHİBİNDEN KİRALIK ve SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Dört kadın bir adamı tekme tokat dövdü mask
Dört kadın bir adamı tekme tokat dövdü
Patlamanın şiddeti gözler önüne serildi mask
Patlamanın şiddeti gözler önüne serildi
Dağa taşa Kur’an okuyan hurdacı sosyal medyada büyük ilgi gördü mask
Dağa taşa Kur’an okuyan hurdacı sosyal medyada büyük ilgi gördü
Gebze'de ev ve iş yerlerini sular altında bırakan boru böyle patladı mask
Gebze'de ev ve iş yerlerini sular altında bırakan boru böyle patladı
Akaryakıt hırsızlarına operasyon: 9 gözaltı mask
Akaryakıt hırsızlarına operasyon: 9 gözaltı
Su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü mask
Su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL