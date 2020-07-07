Yangın merdivenine kafası sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Olay, akşam saatlerinde Gebze Osman Yılmaz Mahallesi 634 Sokak üzerinde bulunan bir binanın yangın merdiveninde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yangın merdiveni etrafında oynayan H.S.Ö. adlı 6 yaşındaki çocuk, kafasını yangın merdiveninin basamakları arasına sıkıştırdı. Olayı gören arkadaşlarının bağırması üzerine yangın merdiveni yanına gelen H.S.Ö.’nün annesi, çocuğunu kurtaramayınca 112 Acil Yadım ekiplerinden yardım istedi.

ANNESİ SAKİNLEŞTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri hidrolik makas ile merdiven aralarını genişleterek çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı. Kurtarılırken oldukça sakin kalan çocuk, kurtarılır kurtarılmaz annesine sarılarak uzun süre kucağından inmedi. Annesi ise korkan çocuğunu öperek sakinleştirdi.