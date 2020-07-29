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- 29 Tem 2020 - 14:09

Tırın devrilme anı saniye saniye kamerada

Körfez'de hatalı sollama yapan otomobile çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı tır devrildi. Tırın devrilme anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı
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Kaza, Körfez D100 Karayolu Atalar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Güreşçi idaresindeki 43 PJ 055 plakalı bor madeni yüklü tır, hatalı sollama yapan otomobile çarpmak istemeyen sürücüsünün manevra yapması sonucunda yol kenarında bulunan duvara çarparak devrildi. Tır sürücüsü Ahmet Güreşçi, kazayı yaralanmadan atlattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, hemen Güreşçi’nin yardımına koştu. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından tır vinç yardımı ile kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı ise bir akaryakıt istasyonun güvenlik kameralarına yansıdı.

29 Tem 2020 - 14:09 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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