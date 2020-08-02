Bayramını kutlamayan yolculara serzenişte bulundu
Körfez’de İbrahim Çankaya adlı özel halk otobüsü sürücüsü, aracına binen ve bayramını kutlamayan yolcularına serzeniş konuşması yaparak bayramlarını kutladı. Yolculardan büyük alkış alan sürücünün konuşması ise araç güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Körfez’de özel bayramını kutlamayan yolculara serzeniş konuşması yapan halk otobüsü sürücüsünün alkışlanma anları araç kamerası tarafından kaydedildi. Olay Kurban Bayramının 2. günü Körfez-İzmit arası yolcu taşımacılığı yapan 152 hat numaraları 41 R 4489 plakalı özel hak otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bayramın ikinci günü yolcu taşımacılığı için midibüsünün sürücü koltuğuna geçen 38 yaşındaki İbrahim Çankaya, aracına binen yaklaşık 30 yolcunun bayramını kutlamaması nedeniyle bir süre burukluk yaşadı. Aracıyla ilerlemeye devam eden Çankaya, yolculardan bayamam kutlaması gelmeyince, yolculara seslenerek serzenişte bulundu. “30 kişiden bir tanesi bayramımı kutlasaydı bu konuşmayı yapmayacaktım” diyerek yolcuların bayramını kutlayan Çankaya’yı dinleyen yolcular ise alkışlarla sürücüye destek verdi.
Kendisinin bayramını kutlamayan yolculara serzeniş konuşması yapan sürücü İbrahim Çankaya, “Bütün yolcularıma önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Önce Allah’a sonra biz kaptanlara emanetsiniz. Araçta şu anda ortalama 30 yolcumuz var. Sizinle bir üzüntümü paylaşacağım. Kaptanların işini severek yapması yolcuların elinde olan bir şey. Elçiye zeval olmaz. Bayramınız mübarek olsun. 30 kişiden bir tanesi bayramımı kutlasaydı bu konuşmayı yapmayacaktım. Rabbim hepinizin yolunu açık etsin, nice bayramlar geçirmeniz dileğiyle hayırlı bayramlarınız olsun diyorum” dedi.
”’KOLAY GELSİN KAPTAN’ DEMELERİ GERÇEKTEN BİZİ ÇOK MUTLU EDER”
Olayın ardından yaşadıklarını anlatan sürücü İbrahim Çankaya, “Yolcularımızı alırken hakikatten çok az bir şey de olsa samimiyetle ‘Kolay gelsin kaptan’ demeleri gerçekten bizi işimize adapte, çok mutlu eder. O açıdan ben bunu bekledim ama bayram üzeri ben bunu görmeyince duygularımı o yönde izah ettim anlattım, bayramlarını kutladım. Geçen sene de bir kutu çikolata aldım bekledim yolcularım bayramımı kutlayacak mı diye kutlayan olmadı. Çikolatayı çıkardım yolculara dağıtarak bayramlarını kutladım. Bu sene de bekledim yaptığımın faydası oldu mu diye ama bu bayram da hiçbir şey değişmemiş. Bu bayram da böyle yaptık, inşallah bayramları unutmayız” dedi.
”BÜYÜK BİR ALKIŞ ALDIM SAĞ OLSUNLAR”
İnsanların yabancılaştığını söyleyen Çankaya, “Birliğimizi ve beraberliğimizi Rabbim daha iyi seviyelere nasip etsin. Bu durumu izah ettim yolcularıma büyük bir alkış aldım sağ olsunlar. Rabbim nice bayramlar nasip etsin hepimize. Bayramları unutmayalım istiyoruz. Temennimiz bu” diye konuştu.
Sürücü serzenişini iletti hak veren yolcular böyle alkışladı
Öte yandan sürücü Çankaya’nın bayramını kutlamayan yolculara serzeniş konuşması ise araç içi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde Çankaya, bayramını kutlamayan yolculara konuşma yapmak istediğini söyleyerek üzüntüsünü paylaşıyor. Serzenişine hak veren yolcular ise Çankaya’yı alkışlayarak destek verdi. Dakikalarca sürücü Çankaya’yı alkışlayan yolcular, sürücünün bayramını kutlamayı da unutmadı.
02 Ağu 2020 - 17:34 - Gündem
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.