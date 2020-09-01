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- 01 Eyl 2020 - 00:12

Mısır taşıyan tırın içinden 150 kilo eroin çıktı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alınarak durdurulan ve arama yapılan mısır taşıyan TIR'ın dorsesindeki özel bölümlerde 260 paket halinde toplam 150 kilogram eroin ele geçirildi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucu Kocaeli üzerinden İstanbul iline yüklü miktarda uyuşturucu madde  sevkiyatı yapılacağı belirlendi. Polis ekiplerinin doğu illerinden takibe aldığı mısır yüklü bir TIR, Bolu’ya giderek  yükünü boşalttıktan hemen sonra İstanbul’a seyir halindeyken TEM otoyolu İzmit geçişinde durduruldu. Araçta emniyetin dedektör köpeği Millov ile yapılan aramada TIR dırsesindeki değişik noktalara tepki vermesi üzerine araç detaylı arama için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi. Yapılan detaylı aramada kasa zemininde yapılan özel bölmelerde 260 paket halinde yaklaşık 150 kilogram eroin ele geçirildi. Araç şoförü A.K. gözaltına alınırken olayla ilgili  geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

01 Eyl 2020 - 00:12 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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