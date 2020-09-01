Belediye başkanı denizin dibinden çöp topladı

Cenevizlilerin ve Osmanlı Devleti’nin Karadeniz’de yoğun olarak kullandığı Kerpe Limanında hem temizlik yaptı hem de deniz çayırlarına dikkat çekti. Su Altı Dalış Eğitmeni Sedat Türkmen eşliğinde suyun altında yaklaşık 60 dakika kalan Turan, Kandıra’nın hem doğa hem de turizm cenneti olduğunu vurgularken, çevre kirliliğine ve deniz çayırlarına dikkat çekmeyi ihmal etmedi.

AMACIMIZ DAHA GÜZEL VE TEMİZ BİR DÜNYADA YAŞAMAK

Bir çok balık ve deniz canlı türlerinin yaşadığı bölgemizde deniz çayırlarının önemi bir hayli yüksek diyen Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan; “Deniz çayırlarının varlığı, nefes alan tüm canlılar için son derece önem taşımakta. Soluduğumuz havanın içindeki oksijenin yüzde 70'ini denizlere borçluyuz. Bunun yüzde 50'sini fitoplanktonlar, yüzde 20'sini deniz çayırlarının fotosentezi sağlıyor. Denizlerimizi korumak ortak sorumluluğumuzdur. 1 Eylül itibariyle Balık Yasağının kalkmasıyla deniz çayırı bilinçsiz denizcilik ve çapa kullanımından dolayı neslinin tehlike altında kalmaması adına farkındalık yaratmaya çalıştık. Deniz ve çevre temizliğine dikkat çekerek, bu sorun için bir ses olmaya gayret ediyoruz. Amacımız daha güzel ve temiz bir dünyada yaşamak.” dedi. Yaklaşık 1 saat boyunca deniz dibini pırıl pırıl yapan Başkan Turan ve dalış ekibi elleriyle topladıkları çöpleri karaya çıkardı. Denizden karaya çıkartılan çöpler Kandıra Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından alındı.