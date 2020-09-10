Çaldıkları tır ile yakalandılar!

Alınan bilgiye göre Gebze İlçesinde 6 Eylül 2020 günü meydana gelen tır hırsızlığı ile ilgili olarak Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri olayı daha öncede benzer suçlardan sabıkları bulunan S.Y., D.S., F.H. ve A.G. isimli 4 şüphelinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucu şahısların İstanbul’da olduğunu belirleyen Kocaeli polisi, 9 ve 10 Eylül günü İstanbul’da 2 ayrı operasyon düzenledi.

ÇALDIKLARI TIR İLE YAKALANDILAR

Operasyonda olayın zanlıları yakalanarak gözaltına alınırken, çalınan tır ise motor ve şase numarası değiştirilmiş olarak ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 17 suçtan sabıkalı S.Y, 14 ayrı suçtan sabıkalı D.S, 2 ayrı suçtan sabıkalı F.H. ve 1 suçtan sabıkalı A.G. tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilirken ele geçirilen tır ise sahibine teslim edildi.