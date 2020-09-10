Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
- 10 Eyl 2020 - 22:52

Çaldıkları tır ile yakalandılar!

Gebze'de park halindeki tırı çaldıkları gerekçesiyle polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Alınan bilgiye göre Gebze İlçesinde 6 Eylül 2020 günü meydana gelen tır  hırsızlığı ile ilgili olarak Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri olayı  daha öncede benzer suçlardan sabıkları bulunan S.Y., D.S., F.H. ve A.G. isimli 4 şüphelinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucu şahısların İstanbul’da olduğunu belirleyen Kocaeli polisi, 9 ve 10 Eylül günü İstanbul’da 2 ayrı operasyon düzenledi.

ÇALDIKLARI TIR İLE YAKALANDILAR

Operasyonda olayın zanlıları yakalanarak gözaltına alınırken, çalınan tır ise motor ve şase numarası değiştirilmiş olarak ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 17 suçtan sabıkalı S.Y, 14 ayrı suçtan sabıkalı D.S, 2 ayrı suçtan sabıkalı F.H. ve 1 suçtan sabıkalı A.G. tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilirken ele geçirilen tır ise sahibine teslim edildi. 

10 Eyl 2020 - 22:52 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Virüse yakalanan belediye başkanından videolu mesaj mask
Virüse yakalanan belediye başkanından videolu mesaj
Kaçak kına gecesine baskın! mask
Kaçak kına gecesine baskın!
Gebze- Harem minibüslerine dezenfektan ünite dönemi mask
Gebze- Harem minibüslerine dezenfektan ünite dönemi
D-100’de seyir halindeki minibüs alev alev yandı mask
D-100’de seyir halindeki minibüs alev alev yandı
 1 dakika ile sınavı kaçırdı, içeri girebilmek için dakikalarca dil döktü mask
 1 dakika ile sınavı kaçırdı, içeri girebilmek için dakikalarca dil döktü
Fiyatların düşmesiyle vatandaşlar balık tezgahlarına akın etti mask
Fiyatların düşmesiyle vatandaşlar balık tezgahlarına akın etti

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL