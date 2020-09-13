Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
- 13 Eyl 2020 - 09:24

İnanılmaz hırsızlık! Alkol kutusunu öyle bir yere soktu ki...

Fatih Samatya’da otomobille gelen 5 şahıstan 2'si tekel bayiine girip alışveriş yaptığı esnada şahıslardan birisi alkol kutusunu pantolonunun arkasına sokarak çalmaya çalıştı. Esnaf dikkati sayesinde peşinden gittiği hırsızdan alkolü geri alırken, o anlar ise kameralara yansıdı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Olay, önceki gün saat 10.00 sıralarında Fatih Samatya’daki bir tekel bayiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde iş yerini açan Gürsel Abukan, müşterilere satış yapmaya başladı. İş yerine bir süre sonra içerisinde 5 kişinin olduğu bir otomobil yanaştı. Şahıslardan ikisi içeriye girerek alışveriş yapmaya başladı. O esnada içerideki şahıslardan biri, buzdolabından alkol alarak kasaya doğru yöneldi. Şahıs kaşla göz arasında alkol kutusunu esnaf Abukan’a göstermeyerek pantolonunun arkasına soktu. Diğer arkadaşının alışverişi bitirmesini bekleyen şahıs, ardından geldikleri otomobile bindi. Ancak esnaf Gürsel Abukan, şahsın tişörtüyle kapatamadığı alkol kutusunu görünce hemen arkalarından koştu. Şahıslarla küfürleşerek tartışan Abukan, alkol kutusunu geri alarak iş yerine girdi. Şahıslar ise otomobille uzaklaştı. Yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

13 Eyl 2020 - 09:24 - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kocaelispor kongresinde amblem kavgası! mask
Kocaelispor kongresinde amblem kavgası!
Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor mask
Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor
TEM'de feci kaza! 1 yaralı mask
TEM'de feci kaza! 1 yaralı
Çaldıkları tır ile yakalandılar! mask
Çaldıkları tır ile yakalandılar!
Virüse yakalanan belediye başkanından videolu mesaj mask
Virüse yakalanan belediye başkanından videolu mesaj
Kaçak kına gecesine baskın! mask
Kaçak kına gecesine baskın!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL