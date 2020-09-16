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- 16 Eyl 2020 - 17:31

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

İzmit'de direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, önce otobüs durağında sonra da servis aracına çarparak durabildi.

İhlas Haber Ajansı
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Kaza öğlen saatlerinde İzmit Kuruçeşme Mahallesi mevki'i, D-100 Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 41 KG 722 plakalı Renault marka aracı ile seyir halinde olan sürücüsü Yaşar Ö.(33) direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Sürücünün kontrolünden çıkan araç, önce otobüs durağına daha sonra da park halinde bulunan servis aracına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle Yaşar Ö. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Durumu ağır olduğu öğrenilen yaralı Yaşar Ö., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

16 Eyl 2020 - 17:31 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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