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- 16 Eyl 2020 - 22:35

Engelli kıza tecavüz eden şahıs tutuklandı

Kartepe’de, yarı zihinsel engelli olan 20 yaşındaki M.Y isimli kadına tecavüz edildiği iddiası ile ilgili yapılan soruşturma sonucu 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine konulurken, diğer 3 şüpheli ise ev hapsi kararı verildi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri

Edinilen bilgi ve iddialara göre;Kartepe'de yarı zihinsel engelli olan M.Y isimli kadının polise giderek  isimlerini E.K., H.A.B., S.Ç. ve M.Y. olarak bildiği 4 kişinin tecavüzüne uğradığını beyan ederek şikayetçi olması ile başlatılan soruşturma sonucu, Kocaeli Polisi 15 Eylül 2020 günü  gerçekleştirdiği operasyon ile E.K., H.A.B., S.Ç. ve  M. Y. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve Kocaeli Adliyesine sevk edilen M.Y isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine konulurken,  diğer 3 şahıs ile ilgili ev hapsi kararı verildi.

16 Eyl 2020 - 22:35 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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