Engelli kıza tecavüz eden şahıs tutuklandı

Edinilen bilgi ve iddialara göre;Kartepe'de yarı zihinsel engelli olan M.Y isimli kadının polise giderek isimlerini E.K., H.A.B., S.Ç. ve M.Y. olarak bildiği 4 kişinin tecavüzüne uğradığını beyan ederek şikayetçi olması ile başlatılan soruşturma sonucu, Kocaeli Polisi 15 Eylül 2020 günü gerçekleştirdiği operasyon ile E.K., H.A.B., S.Ç. ve M. Y. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve Kocaeli Adliyesine sevk edilen M.Y isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine konulurken, diğer 3 şahıs ile ilgili ev hapsi kararı verildi.